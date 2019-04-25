سلطات سريلانكا تخفض بشكل كبير عدد ضحايا اعتداءات الفصح إلى 253

اسماء السيد - كولومبو: خفّضت سلطات سريلانكا بشكل كبير الخميس عدد ضحايا اعتداءات الفصح الاحد الماضي إلى 253 بدلاً من 359 كما كان قد أُعلن في وقت سابق.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان أن الطاقم الطبي أنهى جميع عمليات التشريح مساء الخميس وخلص إلى أنه تمّ تعداد بعض جثث الضحايا المشوهين مرات عدة.
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