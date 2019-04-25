خبير: كيم لم يكن قلقا بهذا الشكل خلال لقائه ترامب

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تحدث خبير عن إشارات ظهرت على الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فلاديفوستوك الروسية، تدل على "توتر شديد".
وقال الخبير إن استراق الزعيم الكوري الشمالي النظر إلى دفتر ملاحظاته وفرك أصابع يديه خلال الاجتماع "يظهر جليا رغبته في طرح سؤال ما، لكنه كان محرجا من ذلك".
وأضاف الخبير: "حتى أن جونغ أون لم يكن قلقا بهذا الشكل، خلال اللقاء مع (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، فقد كان حينها واثقا وهادئا (بالرغم) من أن الرئيس الأمريكي حاول التلاعب به".
لغة الجسد "تفضح" زعيم كوريا الشمالية مع بوتن
Sky News Arabia
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لغة الجسد "تفضح" زعيم كوريا الشمالية مع بوتن
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المصدر: نوفوستي
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.