خبير: كيم لم يكن قلقا بهذا الشكل خلال لقائه ترامب

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تحدث خبير عن إشارات ظهرت على الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فلاديفوستوك الروسية، تدل على "توتر شديد".

وقال الخبير إن استراق الزعيم الكوري الشمالي النظر إلى دفتر ملاحظاته وفرك أصابع يديه خلال الاجتماع "يظهر جليا رغبته في طرح سؤال ما، لكنه كان محرجا من ذلك".

وأضاف الخبير: "حتى أن جونغ أون لم يكن قلقا بهذا الشكل، خلال اللقاء مع (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، فقد كان حينها واثقا وهادئا (بالرغم) من أن الرئيس الأمريكي حاول التلاعب به".

لغة الجسد "تفضح" زعيم كوريا الشمالية مع بوتن

Sky News Arabia

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المصدر: نوفوستي