شكرا لقرائتكم خبر عن داليا زيادة: قيادات الإخوان وصلت لمرحلة إفلاس وسذاجة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت داليا زيادة مدير مركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، هجوما عنيفا على من يزعمون أنهم تيار المعارضة، قائلة: إن من يطلقون على أنفسهم معارضة في مصر، بما فى ذلك قيادات الإخوان الهاربين في الخارج، وصلوا لدرجة من الإفلاس والسذاجة الكبير جعلتهم يفتعلون أشياء مضحكة ويدعون أنهم يطبقون نظريات الصراع غير العنيف.
وأضافت مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أن هذا التيار المعارض الموعوم يستمرون فى تصوير مصر على أنها دولة ديكتاتورية على عكس الحقيقة ويقبضون ثمن ذلك، لو أنهم جادين فى عمل أى تغيير سياسى إيجابي عليهم أن يلتحموا مع الشعب ويشاركوه فى مسيرته نحو بناء الديمقراطية وليس فقط السعى وراء هدم وتشويه كل شيء جميل يتم بناءه فى مصر بالصفافير والحلل".
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