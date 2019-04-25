شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد : تضحيات الشعب المصرى تتوج ذكرى تحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الدكتورة منال العبسي ،رئيس لجنة المرأة والطفل بحزب الوفد ، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، والشعب المصرى بمناسبة حلول الذكرى السابعة والثلاثين لتحرير سيناء.
وأكدت الدكتورة منال العبسي، أن كرامة مصر لن تقبل التهاون أو التنازل عنها، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاع أن يستعيد سيادة الدولة المصرية على كامل حدودها، ولن يقبل التنازل عن أي شبر منها، بل استطاعنا أن نبهر العالم فى مواجهة الإرهاب وبناء دولتنا الحديثة وتحقيق التنمية .
وشددت رئيس اللجنة النوعية، على أن تحرير سيناء لم يكن يتم إلا بالتضحيات التى بذلتها قواتنا المسلحة ، التى روت دمائهم الطاهرة أرض سيناء الغالية، ودفع ثمنها أبناء الشعب المصرى العظيم، الذي لم يتهاون فى تقديم أبنائه وأرواحه فداء للوطن، وهو ما يتوج ذكرى تحرير أرض الفيروز على رؤوس كافة أبناء هذا الشعب الأبى العظيم .
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