بيان هام من المجلس العسكري السوداني

صدى البلد - أحمد سيف الدين
صرح المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري السوداني، الفريق ركن شمس الدين كباشي، اليوم الخميس، بأن الفترة الانتقالية عامان ولن تزيد عن ذلك.
ووفقا لما صرح به شمس الدين كباشي، قال إن المجلس لا يسعى أبدا للبقاء في الحكم إلا أنه يعمل على تهيئة المناخ وتذليل الظروف لاستكمال مسيرة التغيير التي بدأها الشعب السوداني.
وأضاف كباشي، أن المجلس العسكري يتلاقي في العديد من وجهات النظر مع قوى الحرية والتغيير التي تمثل المعارضة السودانية، مؤكدا أن الفترة الانتقالية عامان قد تقل إلا أنها لن تزيد.
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