التعليم تعلن عدم تجديد العقود المؤقتة للمعلمين.. تفاصيل

صدى البلد - ياسمين بدوي

أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن العقود المؤقتة التي تم تحريرها للمعلمين خلال الفصل الدراسي الثاني بموجب مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، لن يتم تجديدها.

وقال "عمر" في تصريحات له عبر جروب "ادعم د. طارق شوقي" عبر تطبيق "واتس اب" أن يوم ٣١ مايو 2019 سيكون آخر يوم فى التعاقد.

وشدد "عمر" على أن أي شخص سيخرج عن شروط التعاقد فهو شخص غير ملتزم ، ويخالف الشروط الأساسية لمهنة التعليم والتي توصي بالالتزام والانضباط.

وردا على الاستفسار الخاص بالهدف من عدم...