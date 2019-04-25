الصحة تقرر منع استخدام السرنجات العادية نهائياً

مصراوي - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزيرة الصحة هالة زايد أصدرت قرارًا باستخدام السرنجات ذاتية التدمير، ومنع استخدام السرنجات العادية "١٠ سم"، أو أقل منعًا باتًا وذلك بداية من منتصف شهر يونيو 2020؛ بهدف الحفاظ على مكتسبات القضاء على فيروس سي ضمن مبادرة "١٠٠ مليون صحة"، ولمنع انتشار أي أمراض معدية.

وأضاف "مجاهد"، في بيان اليوم الخميس، أن احتياج مصر من السرنجات ذاتية التدمير يبلغ حوالي 2 مليار سرنجة سنويًا، الأمر الذي يستوجب ضرورة الاستثمار في هذا المجال المهم، بما...