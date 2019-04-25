«الداخلية» تكثف من التواجد الأمني والمروري خلال فترة الأعياد

اليوم الجديد قامت الأجهزة الأمنية بكافة مديريات الأمن، اليوم الخميس، بتكثيف الرقابة الأمنية والمرورية على الطرق السريعة على مستوى الجمهورية، والمتوقع أن تشهد كثافات خلال فترة الأعياد لتأمين مرتاديها وتسيير الحركة المرورية عليها، فضلاً عن قيام الإدارة العامة للمرور بنشر سيارات الإغاثة المرورية، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة الطرق والمحاور حرصًا على سلامة المواطنين. كما واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها على كافة الطرق والميادين لفرض وتحقيق؛ الانضباط المروري وتطبيق قانون...

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