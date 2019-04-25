استقالة وزير الدفاع السريلانكي

اليوم الجديد قدم وزير الدفاع السريلانكي هيماسيري فرناندو خطاب استقالته بعد تلقيه العديد من الانتقادات من قبل المجتمع وحكومة البلاد. جاء ذلك في نبأ عاجل بثته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك". وشهدت سريلانكا، الأحد الماضي، هجومًا استهدف عددًا من الكنائس والفنادق؛ مما أسفر عن مقتل 321 شخصًا وإصابة نحو 500 آخرين، وهو الهجوم الذي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه؛ انتقامًا لضحايا مذبحة نيوزيلندا.

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