أكد وزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان "أننا قمنا بمسح شامل وبتقييم لعمل بعض الجمعيات وتبين أنها لا تستوفي الشروط الموجودة في العقد المشترك مع الوزارة".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "فريق عمل الوزارة قام بزيارة بعض الجمعيات فوجد بعضها إما مقفلا أو غير منتجة أو لا تقوم بالنشاطات وأنا كنت مصرا على الكشف عليها كي لا نظلم أحدا".
ورأى قيومجيان أنه "يمكن أن يكون هناك جمعيات وهمية في البلد لكنها ليست تابعة لوزارة الشؤون الإجتماعية أو وزارة الصحة، وما لدينا هي جمعيات رعاية إجتماعية وقد تأكدت من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال على حسن خليل أن هذه الجمعيات خط أحمر ولن نقوم بخفض ميزانيتها بل العكس".
كانت هذه تفاصيل خبر قيومجيان: قمنا بمسح شامل وبتقييم لعمل بعض الجمعيات وتبين أنها لا تستوفي الشروط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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