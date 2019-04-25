النشرة: توقيف أحد الفارين من مركز مكافحة الارهاب بالوروار في بعلبك

أفاد مراشل "​النشرة​" في بعبلك بأن "دورية من مكتب ​امن الدولة​ في ​بعلبك​ المطلوب اللبناني م.ت. بين بلدتي ​الناصرية​ و​سرعين​ شرقي بعلبك هو احد الفارين من مركز ​مكافحة الارهاب​ في الوروار بتاريخ 19/4/2019 ونقل الى احد المراكز العسكرية للتحقيق".

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