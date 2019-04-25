فوز جامعة الانطونية على الجامعة اليسوعية ضمن بطولة الجامعات بكرة السلة بزحلة

فازت ​الجامعة الانطونية​ UA ضمن دورة عزيز يوسف زرزور لبطولة ​الجامعات​ في كرة السلة التي ينظمها نادي ابناء انيبال الرياضي زحلة على ​الجامعة اليسوعية​ USJ بنتيجة 66-46. كما فازت جامعة الاداب و​العلوم​ والتكنولوجيا AUL على ​الجامعة الاميركية​ للعلوم والتكنولوجيا AUST بنتيجة 32-47.

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