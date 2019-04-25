النشرة: احتفالات في حاصبيا لمناسبة خميس غسل الموائد

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا أن أبناء قرى وبلدات منطقة حاصبيا احتفلوا بخميس غسل الموائد الذي يصادف في أسبوع الالام لدى الطوائف المسيحية الاورثوذكسية التي تتبع التقويم الشرقي.
وتجمع العشرات من الأهالي كبارا وصغار في الساحات العامة وباحات الكنائس مصطحبين معهم البيض الملون للمشاركة بالتفقيس في أجواء ملؤها البهجة والسرور والتأكيد على التمسك بعادات وتقاليد الاباء والجدود.
كما نظم قسم الناشئين والشباب في الصليب الاحمر اللبناني فرع حاصبيا وجمعية الكشاف اللبناني فوج حاصبيا نشاطاً ترفيهيا للاطفال في باحة كنيسة السيدة لمناسبة خميس غسل الموائد، تخلله ألعاب ومسابقات للاطفال والتباري بتفقيس البيض الملون.
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