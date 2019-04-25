مستشار وزيرة الطاقة: لا ضرر حقيقي على صحة الناس القاطنين بجانب خطوط التوتر

لفت مستشار وزيرة الطاقة ربيع رمال إلى أن "​الدولة اللبنانية​ تعتمد على مراجع عالمية مشهود لها بالثقة وأكدت انه لا ضرر حقيقي على صحة الناس القاطنين بجانب ​خطوط التوتر العالي​"، مشيراً إلى أن "الدولة ملتزمة بتوصيات المؤسسات الدولية ونستند الى دراسات قامت بها منظمات عالمية وتمنينا على الاهالي تسهيل عمل فرق متعهدي ​كهرباء لبنان​".

وأوضح أن "فرقنا جاهزة في المنصورية من أجل أن نبدأ بالعمل في أي وقت وقد قمنا بإستطلاع على الأرض من أجل البحث بكل الخيارات المتاحة أمامنا من أجل اختيار المكان الذي سنبحث منه وقد تريثنا من أجل فترة الأعياد"، مشيراً إلى أن "الدولة مستعدة لشراء شق الأشخاص الذين لا يريدون العيش بالقرب من خط المنصورية وقد عرض هذا الأمر على مجلس الوزراء ووافق عليه"، مؤكداً أنه "من غير الممكن مد خطوط التوتر العالي تحت الأرض لأن هذا الأمر يحتاج إلى مساحات شاسعة ويشكل ضرر على المنشآت السكنية".