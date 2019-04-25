أكدت مصادر ​وزارة الصناعة​ لقناة "الجديد" أن "وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​ لم يتبلغ بقرار ​مجلس شورى الدولة​ عن ​إسمنت​ الأرز بل هو أبلغ ​آل فتوش​ فقط"، مشيرة إلى أن "مجلس شورى الدولة النزيه هو نفسه من حكم على آل فتوش بالملايين من قبل والآن حكم هذا الحكم الذي لم يبلغنا به ما يستوجب فتح تحقيق في الموضوع وفي الشورى ككل".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر وزارة الصناعة للجديد: قرار مجلس الشورى عن إسمنت الارز يستوجب فتح تحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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