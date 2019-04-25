شربل نحاس: الهدر والفساد عنوانا هذه السلطة السياسية

لفت الوزير السابق ​شربل نحاس​ إلى أنه "غير صحيح أن المشكلة في البلاد هي مشكلة مالية عامة لأن ​المالية العامة​ فيها عجز من قبل وهذه السلطة السياسية هي التي تسببت به و​المصارف​ فرحين ومرتاحين بهذا العجز لأنهم يجنون ثروات بسببه"، داعياً إلى "عدم الانجرار وراء الحملات المفاجئة لاتي يقوم بها السياسيين مقابل الهدر و​الفساد​ لأن الهدر والفساد هو عنوان هذه السلطة".

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