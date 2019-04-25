أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى "استمرار الولايات المتحدة في الترويج لسيناريو القوة لقلب النظام في فنزويلا رغم أن جميع بلدان منطقة البحر الكاريبي وأميركا اللاتينية ومعظم الدول في المناطق الأخرى، أعربت بوضوح عن معارضتها للغزو المسلح لفنزويلا، أيا كان الغلاف الإنساني الذي سيرتديه هذا الغزو".
وذكرت زاخاروفا أنه "لا يجوز، إهمال الأسباب الداخلية للأزمة فيفنزويلا، لكن دور الضغط الخارجي حاسم".
كانت هذه تفاصيل خبر زاخاروفا: واشنطن تواصل الترويج لسيناريو القوة في فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.