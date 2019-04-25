زاخاروفا: واشنطن تواصل الترويج لسيناريو القوة في فنزويلا

أشارت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​ إلى "استمرار ​الولايات المتحدة​ في الترويج لسيناريو القوة لقلب النظام في ​فنزويلا​ رغم أن جميع بلدان منطقة البحر الكاريبي و​أميركا اللاتينية​ ومعظم الدول في المناطق الأخرى، أعربت بوضوح عن معارضتها للغزو المسلح لفنزويلا، أيا كان الغلاف الإنساني الذي سيرتديه هذا الغزو".

وذكرت زاخاروفا أنه "لا يجوز، إهمال الأسباب الداخلية للأزمة فيفنزويلا، لكن دور الضغط الخارجي حاسم".