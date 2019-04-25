فرضت سلطات سريلانكا، بعد أربعة أيام من سلسلة التفجيرات الدموية التي أودت بأرواح أكثر من 350 شخصا، حظرا على الطائرات المسيرة في البلاد. وأعلنت سلطة الطيران المدني في البلاد، عن حظر جميع أنواع الطائرات المسيرة، وذلك بين الإجراءات المتخذة "في ظل الوضع الأمني القائم في البلاد".
تجدر الاشارة الى ان لدى تنظيم "داعش" وغيره من المنظمات الإرهابية، تجربة طويلة باستخدام الطائرات من دون طيار، حيث واجهت قوات الأمن العراقية على سبيل المثال صعوبات ملموسة في التصدي لهذه الطائرات المحملة بقنابل متفجرة إبان حملتها لطرد "داعش" من البلاد.
في غضون ذلك، تواصل أجهزة الأمن في سريلانكا البحث عن متفجرات، تحسبا لهجمات جديدة، وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بتدمير السلطات عبوة مشبوهة عثر عليها في مكب نفايات بمنطقة بوغودا الواقعة على بعد نحو 35 كلم شرقي العاصمة كولومبو.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات سريلانكا تحظر الطائرات المسيرة وتستمر في البحث عن متفجرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.