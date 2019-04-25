لفت المتحدث باسم ​الجيش الليبي​ ​أحمد المسماري​ في مؤتمر صحفي له حول معركة طرابلس إلى أن "الطائرة 402 لم يتم إسقاطها وفيديو يثبت ذلك"، مشيراً إلى أن "هناك دول دعمت الإرهابيين في ​بنغازي​ ودرنة في ليبيا">

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كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم الجيش الليبي: دول ساعدت عناصر الجماعات المتطرفة في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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