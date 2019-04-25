زاخاروفا: الآفاق المستقبلية للعلاقات مع أوكرانيا تتوقف على خطوات كييف العملية

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن "موسكو تأخذ بعين الاعتبار إرادة الناخبين الأوكرانيين. أما فيما يتعلق بالآفاق المستقبلية للعلاقات الثنائية فإنها ستتوقف على الخطوات العملية التي تخطوها كييف وعن استعداد القيادة الأوكرانية الجديدة لتحمل المسؤولية عن القرارات التي تتخذها وعن تنفيذ الاتفاقات الدولية، بما في ذلك الاتفاقات الخاصة بتسوية الأزمة في دونباس بناء على مجموعة الإجراءات التي تم صياغتها في مينسك والتي وافق عليها، وأشدد على ذلك، مجلس الأمن الدولي".
وخلال تصريح صحفي، لفتت إلى أن "موقفنا لم يتغير، نحن نأمل التوصل إلى تسوية سلمية في ليبيا، باستخدام الأساليب السياسية والدبلوماسية، بعيدا عن العنف، وقد عبرنا مرارًا وبالتفصيل عن النهج الذي نتبعه في هذه المسألة".
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