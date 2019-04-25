بوتين: لم نرتكب أي خطأ في منح جوازات سفر لسكان شرق أوكرانيا

لفت الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ إلى أن "قرارًا بمنح سكان الأقاليم الانفصالية في ​أوكرانيا​ تسهيلات للحصول على جوازات سفر روسية لا يختلف عما تقوم به بالفعل بعض دول ​الاتحاد الأوروبي​"، مشيرًا إلى أن "​بولندا​ و​رومانيا​ و​المجر​ تمنح الجنسيات لأي شخص ينتمي إلى عرقياتها ويعيش خارج حدودها".

وأوضح بوتين "أننا لم نرتكب أي خطأ في منح جوازات سفر لسكان شرق أوكرانيا وذلك تسبب في رد فعل سلبي وهذا غريب"، متسائلًا: "كيف يمكن أن يكون الروس في أوكرانيا أقل شأنًا من الرومانيين أو البولنديين أو المجريين؟ لا أرى شيئًا خارجًا عن المألوف هنا".

وكان القرار الروسي الذي أعلن يوم الأربعاء، قد دفع كييف لدعوة الدول الغربية إلى فرض مزيد من العقوبات على ​موسكو​.