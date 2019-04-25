لفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن "قرارًا بمنح سكان الأقاليم الانفصالية في أوكرانيا تسهيلات للحصول على جوازات سفر روسية لا يختلف عما تقوم به بالفعل بعض دول الاتحاد الأوروبي"، مشيرًا إلى أن "بولندا ورومانيا والمجر تمنح الجنسيات لأي شخص ينتمي إلى عرقياتها ويعيش خارج حدودها".
وأوضح بوتين "أننا لم نرتكب أي خطأ في منح جوازات سفر لسكان شرق أوكرانيا وذلك تسبب في رد فعل سلبي وهذا غريب"، متسائلًا: "كيف يمكن أن يكون الروس في أوكرانيا أقل شأنًا من الرومانيين أو البولنديين أو المجريين؟ لا أرى شيئًا خارجًا عن المألوف هنا".
وكان القرار الروسي الذي أعلن يوم الأربعاء، قد دفع كييف لدعوة الدول الغربية إلى فرض مزيد من العقوبات على موسكو.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: لم نرتكب أي خطأ في منح جوازات سفر لسكان شرق أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.