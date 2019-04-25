لافرنتييف: هناك تصميم على مواصلة مكافحة الإرهاب في سوريا

لفت المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى ​سوريا​ ألكسندر لافرنتييف خلال مؤتمر صحفي إلى أن "هناك تصميم على مواصلة ​مكافحة الإرهاب​ في سوريا"، مشيراً إلى أن "التنسيق جار لتشكيل اللجنة الدستورية"، مضيفاً: "هناك بعض النقاط غير الواضحة في ما يتعلق باللجنة الدستورية السورية".

وأشار إلى أن "العمليات العسكرية في إدلب نفذت ضد الإرهابيين مع مراعاة أمن المدنيين"، لافتاً إلى أن "الضربات العسكرية الموجهة ضد الإرهابيين في إدلب مستمرة".