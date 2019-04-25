الأمن الفيدرالي الروسي يوقف أحد ضباطه بتهمة الرشوة

أعلن مركز العلاقات العامة لدى جهاز ​الأمن​ الفدرالي الروسي بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية عن توقيف رئيس إحدى إدارات الجهاز العقيد كيريل تشيركالين بتهمة الرشوة. وأوضح المركز أنه "تم على ذمة القضية توقيف موظفين سابقين في إدارة تشيركالين هما دميتري فرولوف، وأندري فاسيليف المطرودان من الخدمة للاشتباه بتورطهما في عمليات تزوير.".

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