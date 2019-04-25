صحيفة فرنسية: مصر تتسلم مقاتلات رافال إضافية بصواريخ أميركية قريبا

لفتت صحيفة "لاتريبون" الفرنسية إلى "صفقة مقاتلات رافال الإضافية التي يجري التفاوض عليها بين مصر و​فرنسا​ حاليا"، موضحةً أن "المفاوضات حول 12 مقاتلة رافال إضافية تحرز تقدما ملموسا بعد موافقة ​الولايات المتحدة​ مؤخرا على تصدير المكون الأميركي الخاص ب​صواريخ​ الكروز SCALP-EG لمصر".

وأشارت إلى أن "هذه الخطوة أسعدت قيادة القوات الجوية المصرية حيث ترغب مصر في تجهيز مقاتلاتها من طراز رافال و من ضمنها الصفقة الإضافية بصواريخ كروز SCALP-EG و صواريخ ميتيور"، لافتةً إلى أنه "من المبكر توقيع الصفقة، ومن الملفت أن مصر بدأت تدير ظهرها لمشترياتها من الأسلحة الفرنسية، حيث انتهى شهر العسل الذي ساد العلاقات بين ​باريس​ و​القاهرة​ منذ عام 2014".

وأفادت بأن "مصر تعاقدت على صفقة جديدة تحصل بموجبها على فرقاطات ألمانية من طراز ميكو A-200، واختيار مصر مروحيات AW149 الإيطالية بدلا من مروحيات أخرى عرضتها شركة "إيرباص"، حيث أبلغ الجانب المصري فرنسا الأسبوع الماضي أن مروحيات AW149 الإيطالية فازت في مناقصة المروحيات بعد أن حاز العرض المقدم من ​إيطاليا​ على رضا الجانب المصري"، مشيرةً إلى أن "قائد ​القوات البحرية المصرية​ زار فرنسا قبل 10 أيام حيث تم التوقيع مع مجموعة Naval Group الفرنسية لبناء ​السفن​ على اتفاق بقيمة 150 مليون يورو لصيانة كورفيتات الجوويند 2500 التي تعاقدت عليها مصر مع فرنسا".