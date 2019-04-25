مسؤول سريلانكي: قتلى هجمات سريلانكا ما بين 250 و260 شخصًا وليس 359

أعلن المدير العام للخدمات الصحية في ​سريلانكا​ أنيل جاسينجه لوكالة "​رويترز​" أن "عدد قتلى هجمات سريلانكا التي وقعت خلال الاحتفال بعيد القيامة يوم الأحد الماضي يقل بنحو مئة شخص عن العدد الذي أعلن في السابق وهو 359 شخصًا"، مشيرًا إلى أنه "قد يكون ما بين 250 إلى 260 قتيلًا. لا أستطيع أن أحدد بشكل دقيق، يوجد عدد كبير من الأشلاء ومن الصعب تقديم رقم محدد".

يذكر أن 8 تفجيرات استهدفت يوم الأحد الماضي ثلاث كنائس وعدة فنادق في كولومبو عاصمة سريلانكا ومحيطها أثناء الاحتفال بقداس عيد الفصح، مما أدى إلى مقتل 359 شخصاً، بالإضافة إلى أكثر من 500 جريح. وقد أعلن "تنظيم داعش" مسؤوليته عن التفجيرات.

وأعلنت الشرطة السريلانكية أنها تعرفت على ثمانية أشخاص من أصل تسعة مهاجمين، ويُعتقد أن أحدهم امرأة وليس بينهم أجانب، كما احتجزت حتى الآن حوالي 60 مشتبها بهم. ولا تزال حالة الطوارئ سارية لمنع وقوع المزيد من الهجمات. كما طُلب من جميع الكنائس الكاثوليكية أن تغلق أبوابها وتعلق الصلوات إلى أن تستتب الأوضاع الأمنية.