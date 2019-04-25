وزير الدفاع الايراني: إيران ستستخدم كل الوسائل المشروعة لمواجهة الحظر الأميركي

اكد وزير الدفاع الايراني امير حاتمي في حديث تلفزيوني أن "إيران ستستخدم كل الوسائل المشروعة لمواجهة الحظر الأميركي".
وكان حاتمي قد شدد في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية ردا على سؤال حول إمكانية حدوث اشتباكات بين إيران والولايات المتحدة في سوريا، أن "الوقت سيحدد ماذا سيحدث لاحقا، إيران تعتبر القيادة المركزية الأمريكية إرهابية، على يدها دماء المدنيين في المنطقة، بمن فيهم ضحايا تحطم طائرة ركاب إيرانية على متنها 290 راكبا، 60 منهم من الأطفال، وبالتالي، لم يعد يجب عليهم التدخل في هذه المنطقة".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، لتكون تلك المرة الأولى التي تصنف فيها الإدارة الأميركية رسميا قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية.
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