وزير الدفاع الايراني: إيران ستستخدم كل الوسائل المشروعة لمواجهة الحظر الأميركي

اكد وزير الدفاع الايراني امير حاتمي في حديث تلفزيوني أن "​إيران​ ستستخدم كل الوسائل المشروعة لمواجهة الحظر الأميركي".

وكان حاتمي قد شدد في حديث لوكالة "​سبوتنيك​" الروسية ردا على سؤال حول إمكانية حدوث ​اشتباكات​ بين إيران و​الولايات المتحدة​ في ​سوريا​، أن "الوقت سيحدد ماذا سيحدث لاحقا، إيران تعتبر ​القيادة​ المركزية الأمريكية إرهابية، على يدها دماء المدنيين في المنطقة، بمن فيهم ضحايا ​تحطم طائرة​ ركاب إيرانية على متنها 290 راكبا، 60 منهم من الأطفال، وبالتالي، لم يعد يجب عليهم التدخل في هذه المنطقة".

وكان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قد أعلن، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة صنفت ​الحرس الثوري الإيراني​ منظمة إرهابية أجنبية، لتكون تلك المرة الأولى التي تصنف فيها ​الإدارة الأميركية​ رسميا قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية.