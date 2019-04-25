شعبان: أميركا تعتقل النساء والاطفال بمخيم الركبان وتحمي الإرهابيين بالتنف

إعتبرت المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري بثينة شعبان أن "دعوة الصين لسوريا إلى قمة الحزام والحرير مؤشر هام"، مشيرة الى ان " دعوة بكين سوريا إلى القمة تحدٍ هام للعقوبات الأميركية".
وفي حديث تلفزيوني رأت شعبان أن "لولا مساعدة الدول العربية للولايات المتحدة لما تمكنت من القيام بما تقوم به"، مضيفة:"بعض العرب يعيشون في عزلة ولا يدركون أن العالم غادر القطار الأميركي".
ورأت شعبان ان "ما تقوم به الولايات المتحدة سيرتد عليها على نحو خطير وهي تعتقل النساء والاطفال في مخيم الركبان وتحمي الإرهابيين في التنف".
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