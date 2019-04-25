ماكرون: الإسلام السياسي يمثل تهديدا ويسعى للانعزال عن الجمهورية الفرنسية

لفت الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ إلى "اننا سنشدد الرقابة على عمليات التمويل التي تأتي من خارج ​فرنسا​ للجماعات التي تعتنق فكرا متطرفا وسنتعامل معها على أنها تهديد"، مشيراً إلى أن "​الإسلام​ السياسي يمثل تهديدا ويسعى للانعزال عن ​الجمهورية​ الفرنسية".

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