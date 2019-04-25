سيريلانكا / إغلاق جميع الكنائس الكاثوليكية في سريلانكا "حتى إشعار آخر" ورفع حالة التهب في...

وكالات - طُلب من جميع الكنائس الكاثوليكية في سريلانكا أن تغلق أبوابها وتعلق الصلوات إلى أن تستتب الأوضاع الأمنية بعد الاعتداءات التي أوقعت 359 قتيلا في عيد الفصح، وفق ما أعلن مسؤول كنسي لوكالة فرانس برس اليوم الخميس 25 أفريل 2019.

وقال رجل الدين "بناء على توصية قوات الأمن سنغلق جميع الكنائس" مضيفا "لن تُقام قداديس للمؤمنين حتى إشعار آخر". واستهدفت الاعتداءات فنادق فخمة وكنائس كانت تحيي عيد الفصح.

ومن جهة أخرى قالت مصادر بالبنك المركزي السريلانكي إنه تم رفع حالة التأهب الأمني في البنك والسماح للعاملين بمغادرة المبنى في كولومبو