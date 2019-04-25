سريلانكا تكشف تفاصيل جديدة عن المتورطين في تفجيرات الأحد الدامية

كشفت السلطات السريلانكية معلومات جديدة عن المتورطين في تفجيرات كنائس وفنادق العاصمة كولومبو وضواحيها التي أسفرت عن مقتل وجرح المئات، بالتزامن مع عمليات التفتيش التي يجريها الأمن.
وقالت السلطات اليوم الأربعاء، إن التحريات كشفت وجود 9 انتحاريين نفذوا هجمات الأحد، تم التعرف على هويات 8 منهم، ومن بين الانتحاريين امرأة، إضافة إلى أن أحد الانتحاريين درس في أستراليا وبريطانيا.
وفي سياق التحقيقات، قال زعيم البرلمان لاكشمان كيريلا، إن السلطات أوقفت أكثر من 60 شخصا قيد التحقيق على خلفية التفجيرات الدامية، مع توقعات بارتفاع عدد الموقفين المشتبه بهم إلى أكثر من 100 شخص.
من جانب آخر، اتهم كيريلا، مسؤولين كبار في الاستخبارات بإخفاء المعلومات الاستخباراتية عن الهجمات المحتملة عمدا، قائلا: " كانت المعلومات موجودة، لكن كبار مسؤولي الأمن لم يتخذوا الإجراءات المناسبة، شخص ما يسيطر على كبار مسؤولي الاستخبارات ... نحن بحاجة إلى التحقيق في هذا".
كما قال ساراث فونسيكا، وزير التنمية في البرلمان إنه يعتقد أن الهجمات " ربما تم التخطيط لها منذ مدة 7-8 سنوات على الأقل".
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