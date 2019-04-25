مباحثات إماراتية صينية لتعزيزالشراكة الاقتصادية

بحث نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع الرئيس الصينى شي جين بينج، آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وذلك على هامش أعمال منتدى (الحزام والطريق) للتعاون الدولي.



وأكد بن راشد - حسبما أوردت وكالة أنباء الأمارات (وام) - حرص بلاده على توثيق التعاون مع الصين وتوسيع نطاق التعاون البناء على مختلف الأصعدة في ضوء الإرادة السياسية للدولتين للمضي قدما في طرح المزيد من الأفكار الداعمة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.



وأوضح أن العلاقات الوثيقة والشراكة الاستراتيجية

القائمة مع الصين بكل ما تتمتع بها من مقومات حضارية واقتصادية كبيرة تدعم توجهات دولة الإمارات نحو المستقبل، وتعزز من إمكانيات العمل المشترك نحو تهيئة الظروف لخدمة طموحات الجانبين لتحقيق إنجازات تنموية نوعية .من جهته أعرب الرئيس الصيني عن تقديره للدور الرائد لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وإسهاماتها في دفع وتيرة التعاون الدولي وحرصها على مد جسور التواصل مع شعوب العالم؛ ما يعكس نهج الانفتاح المتوازن الذي تتبعه الإمارات فيعلاقاتها الخارجية، ويؤكد مدى حرص قيادتها على تأكيد قيام الإمارات بدور مؤثر في إفشاء روح التسامح والتعاون كأساس مهم لتمكين شعوب العالم من اجتياز التحديات المشتركة التي تواجه العالم.وذكرت (وام) أن الجانبين اتفقا على أهمية العمل على رفع مستوى التعاون في المجال السياحي، مشيرة إلى أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة آفاق توسيع دائرة التعاون على مستوى القطاع الخاص، مع الاستفادة من المناخ الداعم الذي توفره دولة الإمارات للاستثمارات العالمية بما في ذلك من بنية أساسية قوية وعالية الاعتمادية ومرافئ جوية وبحرية عالمية المستوى تيسر الوصول إلى أسواق منطقة مترامية الأطراف، في حين وصل عدد الشركات الصينية التي تتخذ من الإمارات مقرا إقليميا لها إلى أكثر من 4 آلاف شركة.