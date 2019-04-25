لجنة سودانية لدراسة المرحلة الانتقالية

أعلن الناطق باسم قوى الحرية والتغيير فى السودان أنه تم الاتفاق مع المجلس العسكرى الانتقالى على تشكيل لجنة لدراسة ترتيبات العملية الانتقالية وصلاحيات الأجهزة والهياكل المختلفة.

جاء ذلك عقب لقاء جمع

بين قوى المعارضة والمجلس العسكرى والذى وصفه الطرفان بالإيجابى. فيما أكد الفريق الركن شمس الدين كباشى الناطق الرسمى باسم المجلس، أنه تمالاتفاق على أغلب مطالب المعارضة، وتشكيل لجنة مشتركة لحل النقاط العالقة.

من ناحية أخرى تقدم 3 من قيادات المجلس باستقالاتهم عقب الاجتماع، وهم: الفريق أول ركن عمر زين العابدين الشيخ، والفريق أول جلال الدين الشيخ طيب، والفريق أول شرطة الطيب بابكر.