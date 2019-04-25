مقتل 1291 مدنياً خلال محاربة داعش في العراق وسوريا

أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، بقيادة الولايات المتحدة، اليوم ، مقتل 1291 مدنياً منذ أغسطس عام 2014، خلال العمليات العسكرية لقتال التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا.
جاء في بيان للتحالف - أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية -"نفذ التحالف 43 ألفا و464 ضربة، في الفترة بين أغسطس 2014، وحتى نهاية مارس 2019. وفي هذه الفترة ووفقا للمعطيات المتوفرة القادمة من تقييمات المجموعة العملياتية الموحدة المشتركة، فإن
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن - في وقت سابق - بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد زمني، بعد إعلان هزيمة تنظيم "داعش" في سوريا.
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