الكويت: مذكرة التفاهم الموقعة مع موريتانيا تعنى بتسوية المديونية لديها

قالت وزراة المالية الكويتية إن مذكرة التفاهم الموقعة أمس الأول الثلاثاء مع موريتانيا، تعنى بتسوية مديونية الكويت لدى موريتانيا، مع إمكانية استبدال فوائد القروض بفرص استثمارية حصرية للكويت داخل موريتانيا.

ونفت الوزارة - في بيان صحفي اليوم الخميس - ما يتداوله عدد من وسائل الإعلام بشأن اعفاء موريتانيا من فوائد الديون، مؤكدة أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح.



وأوضحت أنه بعد أكثر من 40 عاما، تم الاتفاق على

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آلية لاسترداد أصل الدين، بعد أن توقف الجانب الموريتاني عن السداد منذ عام 1990، لافتة إلى أن فريق متخصص من الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، سيقوم بدراسة هذه الفرص، التي تشمل رخص حصرية للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن، وتقييمها وفق جدواها الاقتصادية، على نحو ينسجم مع نشاط وأهداف الهيئة العامة للاستثمار ، بموجب قانون تأسيسها.



وأشارت (المالية) الكويتية، الى أن مذكرة التفاهم تم توقيعها - يوم الثلاثاء الماضي - في مقر وزارة المالية الكويتية، موضحة انها تعد واحدة من مجموعة مذكرات تفاهم تم التوقيع عليها بين الكويت موريتانيا، خلال زيارة رئيس موريتانيا للكويت مطلع الأسبوع الجاري.



وأكدت أن مذكرة التفاهم تضع الإطار العام لهذا الموضوع، وغير ملزمة في حال لم يتم الإتفاق، أو كانت الفرص المطروحة غير مجدية.



وكان عدد من وسائل الإعلام، قد تناقلت أخبارا، أن مذكرة التفاهم التي وقعتها الكويت وموريتانيا، تتضمن إعفاء من فوائد الدين الذي توقف عن سداده الجانب الموريتاني منذ عام 1990.