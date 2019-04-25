بريطانيا تحذر مواطنيها من السفر لسريلانكا إلا في الضرورة القصوى

حذرت وزارة الخارجية البريطانية ،اليوم الخميس، مواطنيها من السفر إلى سريلانكا إلا في حالة الضرورة القصوى، وذلك بسبب مخاوف أمنية من احتمالية وقوع المزيد من الهجمات الانتحارية.

وذكرت الوزارة - حسبما نقلت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية - أنها تصدر مثل هذه التحذيرات في حالة الإرهاب عندما تكون هناك حالات تنطوي

على خطر شديد ووشيك وحيث يكون التهديد على نطاق واسع ومن شأنه التأثير بشدة على الرعايا البريطانيين.يشار إلى أنه يوجد حاليا 10 آلاف مقيم بريطاني يعيشون في سريلانكا بالإضافة إلى 8 آلاف زائر بريطاني هناك في الوقت الحالي.يذكر أن تنظيم "داعش" قد أعلن مسؤوليته عن سلسلة التفجيرات التي ضربت فنادق وكنائس بالعاصمة كولومبو ومحيطها يوم الأحد الماضي وأسفرت عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص ومن بينهم العديد من الأجانب.وكانت الحكومة السريلانكية قد دعت المساجد في البلاد إلى عدم إقامة صلاة الجمعة غدا لأسباب أمنية وتفاديا لأي استهداف محتمل.كما طلبت السلطات من الكنائس الكاثوليكية بالبلاد إغلاق أبوابها وتعليق الصلوات إلى أن تستتب الأوضاع الأمنية.