روسيا: مستقبل العلاقات مع أوكرانيا يتوقف على خطوات كييف العملية

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس أن موسكو تأخذ بعين الاعتبار إرادة الناخبين الأوكرانيين الذين أعربوا خلال مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية عن موقفهم السلبي من سياسة الرئيس الحالي بيترو لوكاشينكو، أما فيما يتعلق بالعلاقات مع القيادة الأوكرانية الجديدة فإن آفاقها المستقبلية ستتوقف على خطوات كييف العملية.

وقالت زاخاروفا - في تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "إن موسكو تأخذ بعين الاعتبار إرادة الناخبين الأوكرانيين..أما فيما يتعلق بالآفاق المستقبلية للعلاقات الثنائية فإنها ستتوقف على الخطوات العملية التي ستتخذها كييف في هذا الشأن، واستعداد القيادة الأوكرانية الجديدة لتحمل مسؤولية قرارتها وتنفيذ الاتفاقات الدولية،

بما فيها الاتفاقات الخاصة بتسوية الأزمة في دونباس بُناء على مجموعة الإجراءات التي تم صياغتها في مينسك والتي وافق عليها مجلس الأمن الدولي".وجرت الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في أوكرانيا - يوم 21 أبريل - وشارك فيها رئيس الدولة الحالي بيترو بوروشينكو والفائز بالجولة الأولى فلاديمير زيلينسكي، ووفقا للجنة الانتخابات المركزية الأوكرانية، فإن زيلينسكي فاز في الجولة الثانية بنسبة 73.22 في المائة من أصوات الناخبين.