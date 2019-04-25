العراق: حريصون على إقامة علاقات متوازنة على أساس المصالح المتبادلة

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن بلاده حريصة على إقامة علاقات متوازنة مع دول العالم على أساس تحقيق المصالح المتبادلة.
وقال الرئيس العراقي - خلال لقائه عددا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء - "يجب أن تدرك دول المنطقة أن استقرار العراق مصلحة مشتركة"،مشيراً إلى أن المصلحة الوطنية تتطلب تعزيز العلاقات مع دول الجوار والأطراف الدولية المؤثرة في الساحتين العربية والدولية دون الانحياز إلى جهة معينة.
وشدد على أهمية تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح
من جانبهم، جدد أعضاء مجلس الشيوخ التأكيد على وقوف الولايات المتحدة إلى جانب العراق ومساندته في تعزيز الاستقرار والسلام، فضلاً عن تقديم الدعم له في المجالات كافة.
وجرى - خلال اللقاء - استعراض آخر المستجدات والتطورات السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
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