سلطات سريلانكا تخفض ضحايا التفجيرات إلى 253 شخصاً

قال مسؤول كبير بقطاع الصحة في سريلانكا اليوم الخميس، إن عدد قتلى هجمات سريلانكا التي وقعت خلال الاحتفال بعيد الفصح يوم الأحد الماضي، يقل بنحو مئة شخص عن العدد الذي أعلن في السابق وهو 359 شخصاً.

وقال أنيل جاسينجه، المدير العام للخدمات الصحية في سريلانكا لرويترز "قد يكون ما بين 250 إلى 260 قتيلاً. لا أستطيع أن أحدد بالضبط. يوجد عدد كبير من الأشلاء ومن الصعب تقديم رقم محدد".

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يذكر أن السلطات في سريلانكا قد أغلقت مبنى البنك المركزي والطريق المؤدي لمطار العاصمة لفترة وجيزة بسبب مخاوف من وجود قنبلة اليوم الخميس، وألقت القبض على مزيد من الأشخاص في إطار حملة واسعة تستهدف المسؤولين عن تفجيرات عيد القيامة، التي أودت بحياة 359 شخصاً.