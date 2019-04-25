الشرطة السريلانكية تطلب مساعدة الشعب في القبض على مشتبه بهم

أغلقت السلطات في سريلانكا مبنى البنك المركزي والطريق المؤدي لمطار العاصمة لفترة وجيزة بسبب مخاوف من وجود قنبلة اليوم الخميس، وألقت القبض على مزيد من الأشخاص في إطار حملة واسعة تستهدف المسؤولين عن تفجيرات عيد القيامة، التي أودت بحياة 359 شخصاً.

وأبلغ مسؤولان في البنك المركزي بأن الشارع، الذي يوجد به مبنى البنك قرب مركز التجارة العالمي في العاصمة كولومبو، أغلق أمام حركة المرور قبل رفع حالة التأهب الأمني.

وأغلقت السلطات أيضاً الطريق المؤدي لمطار كولومبو الرئيسي، بعد رصد مركبة مثيرة للريبة في مرأب قريب، مما يعكس تصاعد حدة التوتر في البلاد. وعاودت السلطات فتح الطريق عندما أعلنت أن التحذير كان إنذاراً كاذباً.

وقال متحدث باسم الشرطة إن انفجاراً لم تعرف أسبابه بعد وقع في بلدة شرقي العاصمة دون سقوط قتلى أو جرحى. وأضاف أنه لم يكن تفجيراً محكوماً مثل تفجيرات أخرى نفذتها السلطات في الأيام القليلة الماضية وأنه قيد التحقيق.

وبسبب مخاوف من وجود انتحاريين آخرين مستعدين لتنفيذ هجمات، قالت الشرطة إنها أمرت موظفين بمغادرة مكاتبهم في حي الأعمال في كولومبو مبكراً لتجنب الازدحام في ساعة الذروة. وأغلقت المطاعم في وسط المدينة أبوابها مبكراً.

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واعتقلت السلطات مزيداً من الأشخاص، بينهم أجانب، للاستجواب خلال الليل، فيما تحقق سلطات محلية ودولية في التفجيرات التي ربما تكون أعنف هجوم يعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عنه.

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وقالت الشرطة في سريلانكا اليوم، إنها تسعى إلى الحصول على مساعدة الشعب في التوصل إلى ستة من المشتبه بهم في تنفيذ التفجيرات. ونشرت الشرطة صور المشتبه بهم ودعت الجماهير إلى تقديم معلومات يمكن أن تؤدي إلى القبض عليهم.

وتم حتى الآن إلقاء القبض على 76 مشتبهاً بهم في الهجمات، في الوقت الذي تواصلت فيه العمليات الأمنية في أنحاء الجزيرة، والتي شملت تفتيش منازل ومؤسسات تجارية ومواقع تردد أن المشتبه بهم استخدموها.

واستقال سكرتير وزير دفاع سريلانكا هيماسيري فرناندو من منصبه بتوجيه من رئيس البلاد مايتريبالا سيريسينا، متحملاً مسؤولية عدم التحرك عقب تلقي تقارير استخباراتية بشأن وقوع هجمات محتملة.