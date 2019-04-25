نائب الرئيس الأميركي السابق بايدن يعلن ترشحه للرئاسة 2020

أعلن جو بايدن نائب الرئيس الأميركي السابق، اليوم الخميس، ترشحه لانتخابات الرئاسة الأميركية 2020.
بذلك، ينضم إلى عدد كبير من المرشحين الديموقراطيين الذين سبق أن أعلنوا ترشحهم للرئاسة.
وفي تغريدة على "تويتر" مرفقة بتسجيل فيديو مدته ثلاث دقائق ونصف الدقيقة، قال بايدن إنه لن يقف مكتوف اليدين بينما الرئيس دونالد ترامب "يغير شخصية هذه الأمة بشكل جذري".
وأضاف "إن قيم هذه الأمة .. ومركزنا في العالم .. وديموقراطيتنا .. وكل ما جعل من أميركا أميركا، معرض للخطر. ولهذا السبب، فإنني أعلن اليوم ترشحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة".
وحتى قبل إعلانه الرسمي، تصدّر بايدن، الذي كان نائب الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما طوال ثماني سنوات، معظم استطلاعات آراء الناخبين الديموقراطيين.
وأظهر استطلاع"ريلكليربوليتكس" حصوله على نسبة 29,3% يليه السناتور المستقل بيرني ساندرز بنسبة 23%.
وعمل بايدن نائباً للرئيس أوباما رئيس الولايات المتحدة السابع والأربعين في الفترة من عام 2009 إلى 2017. وهو عضو في الحزب الديموقراطي.
وكان عضواً في الكونجرس الأميركي من عام 1973 حتى أصبح نائب الرئيس في عام 2009.
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