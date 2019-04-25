انفجار جديد في سريلانكا.. ورصد سيارة مريبة قرب المطار

قال المتحدث باسم الشرطة السريلانكية روان جوناسيكيرا إن انفجاراً وقع، اليوم الخميس، في بلدة بوجودا شرقي العاصمة كولومبو لكنه لم يسفر عن سقوط ضحايا.

وأضاف أن الشرطة تحقق في الانفجار الذي وقع في أرض فضاء خلف محكمة بالبلدة التي تبعد 40 كيلومتراً عن العاصمة.

وقال "كان هناك انفجار خلف المحكمة، ونحن نحقق"، مضيفاً أن الانفجار لم يكن محكماً كما التفجيرات الأخرى التي وقعت في الأيام الأخيرة.

وأعلنت شرطة مطار كولومبو الرئيسي إغلاق طريق الدخول إلى المطار بعد رصد سيارة مشبوهة في ساحة انتظار قريبة.

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إلى ذلك، أفاد مصدران في البنك المركزي السريلانكي أن تعليمات أتت للعاملين في البنك بالبقاء في مقرهم في كولومبو.

ووقع الانفجار في وقت يسوده التوتر الشديد في البلاد في أعقاب تفجيرات انتحارية هزت البلاد يوم الأحد الماضي أثناء احتفال الأقلية المسيحية بعيد الفصح وأودت بحياة 359 شخصاً وتسببت في إصابة قرابة 500 آخرين.