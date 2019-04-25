انطلاق أعمال القمة بين بوتن وكيم في روسيا

انطلقت صباح اليوم الخميس، أول قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

والتقى الزعيمان في مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا.

وقال بوتن، في مستهل القمة، "أنا على ثقة بأن زيارتكم اليوم إلى روسيا.. ستساعدنا في فهم أفضل لكيفية حل الوضع في شبه الجزيرة الكورية وما الذي يمكن لروسيا أن تفعله لدعم العملية الإيجابية التي تجري حالياً". وأضاف "فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أمامنا الكثير من العمل لتنمية العلاقات الاقتصادية".

وأكد الرئيس الروسي أنه يدعم جهود الزعيم الكوري الشمالي لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة.

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من جانبه، أعرب كيم عن أمله في تعزيز العلاقات مع روسيا، وأنه يرغب في مناقشة قضايا شبه الجزيرة الكورية مع بوتن.

وقال كيم، لدى بدء المحادثات في فلاديفوستوك، "أعتقد بأنه سيكون لقاءً مفيداً جداً في تنمية الروابط التاريخية والصداقة بين البلدين، لتصبح أكثر استقراراً وثباتاً"، وأضاف "فيما العالم يركز على شبه الجزيرة الكورية، أعتقد بأننا سنجري حواراً مفيداً جداً".

وهذا أول لقاء بين بوتن وكيم، كما أن هذه هي أول زيارة يقوم بها كيم لروسيا منذ وصوله إلى السلطة في عام 2011.

يأتي اللقاء بعد فشل القمة الثانية بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب التي عقدت في العاصمة الفيتنامية هانوي.