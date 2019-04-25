المجلس العسكري السوداني ينظر في استقالة 3 من أعضائه

قال الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي في السودان الفريق الركن شمس الدين كباشي إن رئيس المجلس ينظر في استقالة 3 من أعضائه للبت فيها.

وقد تقدم كل من الفريق أول ركن عمر زين العابدين الشيخ والفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي باستقالتهم من عضوية المجلس العسكري الانتقالي.

جاء ذلك عقب إعلان المجلس "الاتفاق على أغلب مطالب" قادة الاحتجاجات الذين كانوا قد دعوا إلى "مسيرة مليونية" للمطالبة بتسليم سريع للسلطة إلى إدارة مدنية.

ودعا المجلس العسكري الذي يتألف من عشرة أعضاء قادة الاحتجاجات إلى لقاء بعد تعليق هؤلاء القادة المحادثات مع الحكام العسكريين للبلاد الأحد.

وأضاف شمس الدين كباشي أن المجلس وقوى الحرية والتغيير يكملان بعضهما، مشيراً إلى أن الاجتماع مع قوى الحرية والتغيير أثمر عن وجود الكثير من أوجه الاتفاق بين الجانبين.

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ولم يقدم كباشي إيضاحات حول المطلب الرئيسي بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وأكد البيان، الذي صدر في ختام القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان في القاهرة يوم الثلاثاء، أن المشاركين في هذه القمة، أوصوا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بـ "أن يمدد الجدول الزمني الممنوح للسلطة السودانية مدة ثلاثة أشهر".