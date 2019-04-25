"المسماري" يعلن السيطرة الكاملة على منطقة العزيزية جنوب طرابلس

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، العقيد أحمد المسماري، سيطرة الجيش الليبي

الكاملة على منطقة العزيزية جنوب طرابلس.

وأضاف "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الخميس، أن إن هناك دول ساعدت عناصر الجماعات المتطرفة في ليبيا.

وأشار إلى أن الجيش الليبي يتقدم بشكل فعال جنوب طرابلس، مقاتلات سلاح الجو الليبي تتمكن من تدمير مدافع الهاوزر في محور وادي الربيع التي كانت تستهدف المدنيين في قصر بن غشير”.