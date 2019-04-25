كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبائل المنطقة الغربية تعلن دعمها للجيش في معركة طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مؤتمر القبائل والمدن الليبية المنعقد اليوم الخميس، في مدينة ترهونة تحت شعار "نعم للجيش لا للميليشيات" دعمه ومساندته الكاملة للقوات المسلحة لتحرير العاصمة طرابلس.

وأكد البيان الختامي لقبائل ومدن المنطقة الغربية في ليبيا، أن "القوات المسلحة جاءت إلى طرابلس لإنقاذ الوطن واستعادة كرامته وهيبته"، وفقاً لما ذكره موقع "المرصد" الليبي اليوم الخميس.

وأكد البيان، أن "أفراد القوات المسلحة التابعين للقيادة العامة من ضباط، وضباط صف، وجنود ليسوا جهويين أوقبليين، هم أبناء القبائل والمدن الليبية من كامل التراب الليبي بجميع مكوناته الاجتماعية".

ودعا البيان "العقلاء والحكماء والشباب المغرر بهم في الناطق والمدن الليبية الذين لم يحزموا أمرهم بعد إلى الاصطفاف في صف الوطن، وأن يتخذوا قراراً مشرفاً بإعلان وقوفهم مع القوات المسلحة في ملحمة تحرير الوطن من الميليشيات وتجنيب البلاد مزيداً من إراقة الدماء".

وطالب البيان المجتمع الدولي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي "بدعم القوات المسلحة ورفع حظر التسليح عنها، باعتبار أن الجيش يحارب الإرهاب في ليبيا نيابةً عن العالم".