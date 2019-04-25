كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبائل المنطقة الغربية تعلن دعمها للجيش في معركة طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد البيان، أن "أفراد القوات المسلحة التابعين للقيادة العامة من ضباط، وضباط صف، وجنود ليسوا جهويين أوقبليين، هم أبناء القبائل والمدن الليبية من كامل التراب الليبي بجميع مكوناته الاجتماعية".
ودعا البيان "العقلاء والحكماء والشباب المغرر بهم في الناطق والمدن الليبية الذين لم يحزموا أمرهم بعد إلى الاصطفاف في صف الوطن، وأن يتخذوا قراراً مشرفاً بإعلان وقوفهم مع القوات المسلحة في ملحمة تحرير الوطن من الميليشيات وتجنيب البلاد مزيداً من إراقة الدماء".
وطالب البيان المجتمع الدولي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي "بدعم القوات المسلحة ورفع حظر التسليح عنها، باعتبار أن الجيش يحارب الإرهاب في ليبيا نيابةً عن العالم".