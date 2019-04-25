كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافرينتييف: تشكيل اللجنة الدستورية السورية يدخل مرحلته النهائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، اليوم الخمبس، أن تشكيل اللجنة الدستورية السورية يدخل مرحلته النهائية.

وقال المبعوث الروسي للصحفيين: "من بين القضايا التي تم تقديمها للمناقشة في صيغة أستانا، أولاً وقبل كل شيء، النظر في الوضع الحالي في سوريا، وتشكيل وإطلاق لجنة دستورية نوليها الأولوية والاهتمام، وقضايا عودة اللاجئين إلى سوريا، وإعادة التأهيل بعد انتهاء الصراع ومساعدة الشعب السوري في إعادة إعمار البلاد".

وأضاف لافرينتيف: "العمل مستمر وغدًا، يتم التخطيط للمشاورات أيضًا في شكل ثلاثي الأطراف مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا — الموافقة النهائية على النقاط المختلفة المتعلقة بتشكيل لجنة دستورية".

وأشار لافرينتييف إلى أنه لا تزال هناك بعض النقاط غير الواضحة لتشكيل لجنة دستورية، ولكن القرار بشأن عملية تشكيل اللجنة يمضي قدم، على حد قوله.