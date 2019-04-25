كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلجيكا تتهم 4 فلسطينيين بقتل طفل فلسطيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت النيابة العامة في أنفيرس، شمال بلجيكا اليوم الخميس، اتهام لأربعة فلسطينيين تتراوح أعمارهم بين 19 و24 عاماً باحتجاز طفل فلسطيني وقتله وذلك بعد العثور على جثة الصبي البالغ 9 أعوام داخل مركز لطالبي اللجوء.

وأكد المتحدث باسم النيابة العامة كريستوف أيرتس، معلومات صحافية أفادت بتوقيف 5 فلسطينيين مشتبه بهم أمس الأربعاء.

ومثل 4 منهم اليوم الخميس، أمام قاضي التحقيق المكلف، الذي وجه لهم الاتهام رسمياً وأمر بإيداعهم السجن، علماً أن المشتبه به الخامس سيمثل مساء اليوم الخميس.