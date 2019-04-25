الرئيس الأوكراني الجديد يغير اسمه على موقع الـ "Facebook"

قالت المتحدثة باسم الرئيس الأوكراني الجديد في الانتخابات الرئاسية إيرينا بوبيدونوستسيف، إن فلاديمير زيلينسكي استبدل تهجئة اسمه على موقع Facebook من الروسية إلى الأوكرانية.

وأشارت إلى أن جمهوره عرض عليه تغيير اسمه من اللغة الروسية إلى الأوكرانية، بالنظر إلى وضعه الجديد كرئيس.

وغير الرئيس الأوكراني الجديد اسمه من اللهجة الروسية Владимир (فلاديمير)إلى اللهجة الأوكرانية Володимир (فولوديمير) والتي تعني فلاديمير، وبقي اسم عائلته زيلينسكي كما هو من اللهجة الروسية إلى الأوكرانية وتكتب Зеленський.