السلطات في سريلانكا تغلق مبنى البنك المركزي لمخاوف أمنية

أغلقت السلطات في سريلانكا مبنى البنك المركزي، وأغلقت الطريق المؤدي لمطار العاصمة لفترة وجيزة بسبب مخاوف من قنبلة اليوم الخميس، وقبضت على مزيد من الأشخاص في إطار حملة واسعة تستهدف المسؤولين عن تفجيرات عيد القيامة، التي أودت بحياة 359 شخصاً.

وأبلغ مسؤولان في البنك المركزي بأن الشارع الذي يوجد به مبنى البنك قرب مركز التجارة العالمي في العاصمة كولومبو، أغلق أمام حركة المرور قبل رفع حالة التأهب الأمني.

وأغلقت السلطات أيضاً الطريق المؤدي إلى مطار كولومبو الرئيسي، بعد رصد مركبة مثيرة للريبة في مرأب قريب، ما يعكس تصاعد حدة التوتر في البلاد.

وعاودت السلطات فتح الطريق عندما أعلنت أن التحذير كان إنذاراً كاذباً.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن انفجاراً لم تعرف أسبابه بعد، وقع في بلدة شرقي العاصمة، دون سقوط قتلى أو جرحى.



وأضاف، أنه لم يكن تفجيراً محكوماً مثل تفجيرات أخرى نفذتها السلطات في الأيام القليلة الماضية، وأنه قيد التحقيق.