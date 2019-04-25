كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير أمن صبراتة يعلن انحيازه للجيش الليبي في معركة طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدير أمن صبراتة زايد الخطابي، إن إعلانه مباركة عمليات الجيش الليبي كان بسبب الفوضى الأمنية التي تعاني منها المدن الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق، في ظل غياب جيش ومؤسسة أمنية تقوم بدورها بشكل فعال.

وأوضح الخطابي في تصريحات لقناة "ليبيا" أن البيان الصادر عنه حول دعمه للمؤسسة العسكرية، هو "انحياز لخيار الوطن".